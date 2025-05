La Bourse de Casablanca termine la semaine en hausse

Le MASI a progressé de 0,68% vendredi, soutenu par les financières et les valeurs de rendement. L’activité reste modérée en volumes, mais les indicateurs annuels poursuivent leur embellie.

La séance du 2 mai 2025 s’est conclue sur une note positive pour la Bourse de Casablanca. L’indice MASI a gagné 0,68% à 17.508 points, dans le sillage d’une majorité de valeurs en progression, notamment dans les secteurs bancaire, immobilier et de l’assurance.

La capitalisation boursière a atteint 914,7 MMDH. L’activité reste modérée avec 159,9 MDH échangés sur le marché central actions, pour 512.807 titres traités à travers 2.731 contrats. Les échanges ont été dominés par TGCC (22,2 MDH), Sodep Marsa Maroc (10,7 MDH) et Attijariwafa bank (16,4 MDH).

Les financières ont soutenu la tendance. Attijariwafa bank progresse de 0,45% à 663 DH. Bank of Africa gagne 1,35% à 226 DH, tandis que la BCP s’adjuge 0,38% à 266,10 DH. CIH Bank se distingue avec une hausse de 1,73% à 409 DH. Côté assurances, Sanlam Maroc s’envole de 7,5% à 2.150 DH. AtlantaSanad gagne 3,05% à 135 DH, tandis que Wafa Assurance prend 4,92% à 5.140 DH.

Parmi les plus fortes hausses de la séance figurent Sothema (+8,08% à 1.297 DH), Sanlam Maroc (+7,50% à 2.150 DH) et Agma (+5,91% à 6.994 DH). En queue de peloton, M2M Group recule de 4,89% à 521 DH, IB Maroc.com de 4,35% à 38,06 DH et Maghrebail de 3,19% à 941 DH.

Depuis le début de l’année, la Bourse affiche des indicateurs bien orientés. Les volumes cumulés sur le marché central atteignent 43,4 MMDH, soit une progression de 131% sur un an.

Le marché de blocs affiche une hausse de 479% des échanges, alors que les augmentations de capital en numéraire sont nulles cette année (contre 3 MMDH sur la même période en 2024). Le nombre moyen de contrats par séance s’établit à 567, en nette hausse.

Source : medias24.com

