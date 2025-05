Dans le secteur privé, hausse du Smig de 20% au cours du mandat gouvernemental (Sekkouri)

Le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a indiqué que la hausse du salaire minimum dans le secteur privé atteindra 20%, entre 2021 et janvier 2026.

S'exprimant à l'occasion du 1er mai, M. Sekkouri a expliqué que le salaire minimum mensuel net est passé de 2.638,05 dirhams en 2021 à environ 3.191,85 en tenant compte de l'augmentation de 5% qui sera effective dès janvier prochain.

Il a ajouté que "le salaire minimum augmentera ainsi de près de 600 dirhams, soit une hausse de 20%, ce qui n'a jamais été réalisé par aucun autre gouvernement". Il a affirmé que le nombre de salariés concernés par cette mesure, selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale, dépasse les deux millions de personnes.

Quant aux activités agricoles, le ministre a fait état d'une baisse du salaire minimum par rapport aux salaires dans les autres secteurs, soulignant, à cet égard, que le gouvernement est déterminé à unifier le salaire minimum d'ici 2028.

Le gouvernement, a ajouté M. Sekkouri, "augmente le salaire minimum dans le secteur agricole à un rythme plus élevé que celui enregistré pour les autres salaires, afin de réduire l'écart entre les salaires dans les activités non agricoles et les activités agricoles".

S'agissant du salaire minimum dans le secteur agricole, "on est passé de près de 1.860 dirhams à 2.360 dirhams par mois, en tenant compte de l'augmentation qui sera effective en avril 2026", a-t-il noté.

En vertu de l'accord d'avril 2024, "nous avons convenu d'augmenter le salaire minimum dans les activités non agricoles et le salaire minimum dans les activités agricoles en deux tranches de 5% entre 2025 et 2026", a dit le ministre. Ainsi, le salaire minimum dans les activités agricoles augmentera depuis l'entrée en fonction du gouvernement en 2021 et jusqu'en 2026 de 540 dirhams, a indiqué M. Sekkouri.

Par ailleurs, le ministre a évoqué l'injustice subie par un grand nombre de citoyens en matière de retraite dans le secteur privé, puisqu'il fallait auparavant justifier 3.240 jours de cotisations, soit environ dix ans, pour avoir droit à une pension via la Caisse nationale de sécurité sociale. Après des discussions avec les partenaires sociaux, le gouvernement a répondu favorablement à leurs demandes et la décision a été prise de réduire cette période à seulement 1.320 jours de cotisations, soit 4 ans, a-t-il ajouté.

Si l’assuré ne remplit pas la condition relative au nombre minimum de jours déclarés requis pour bénéficier d’une pension (1.320 jours), il pourra récupérer le montant de ses cotisations et de celles de son employeur, a-t-il indiqué.

M. Sekkouri est revenu aussi sur la baisse de l'Impôt sur le revenu, mise en œuvre en janvier 2025 à la demande des partenaires sociaux, notant que cette décision a donné lieu à une augmentation moyenne de 400 dirhams pour les familles à revenu moyen.

S'agissant du projet de loi sur la grève, le ministre a estimé que le gouvernement actuel a eu "le courage politique" d’initier ce chantier délicat et de prendre en considération les propositions des partenaires sociaux dans le plein respect des normes internationales en vigueur en la matière.

