Casablanca : 119 MDH pour le renforcement de la chaussée de l’autoroute urbaine

Le chantier de renforcement de la chaussée de l’autoroute urbaine prévoit une série d’interventions techniques destinées à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur cette infrastructure stratégique. Les travaux incluent notamment l’installation du chantier, la réalisation d’études complémentaires ainsi que les opérations topographiques et de contrôle.

Pour garantir la continuité de la circulation, des mesures de gestion du trafic seront mises en œuvre tout au long du chantier : déviations, signalisation provisoire et balisage. Le cœur du projet portera sur les travaux de chaussée, notamment le rabotage, le reprofilage, ainsi que le renforcement ou l’élargissement de la structure existante, selon les spécifications définies par le maître d’œuvre.

D’autres prestations viendront compléter ce dispositif : la dépose et le remplacement de dispositifs de retenue tels que les glissières métalliques, les DBA et GBA endommagés, le curage et la remise en état des fossés, ou encore la mise à la cote des regards sur chaussée et trottoirs. Des travaux d’assainissement ponctuels sont également prévus si nécessaire. Enfin, une nouvelle signalisation horizontale viendra finaliser l’intervention.

L'ensemble des travaux devront être achevés dans un délai de cinq mois à compter de leur lancement.

