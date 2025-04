Groupe Tanger Med : un chiffre d'affaires de 11,23 MMDH en 2024

Des averses orageuses et des rafales de vent prévues les 29 et 30 avril dans plusieurs provinces

"Sur le plan portuaire et logistique, le groupe gère le complexe portuaire Tanger Med, premier port en Méditerranée et en Afrique, et 17e mondial dans le dernier classement des ports à conteneurs selon Alphaliner. Le port a franchi un cap historique en 2024 avec 10,24 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) traités. Il confirme également son rôle comme plateforme de référence pour les importations et exportations nationales", indique le groupe dans un communiqué.

À travers Marsa Maroc, le groupe exploite 25 terminaux spécialisés dans le traitement des conteneurs et des vracs, précise la même source, ajoutant que l'année 2024 a enregistré une performance record pour Marsa Maroc, avec 63,3 millions de tonnes manutentionnées, en hausse de 11% par rapport à 2023.

Au total, le volume global manutentionné par le groupe, incluant les performances de TMPA (gestionnaire du complexe portuaire Tanger Med) et de Marsa Maroc, a atteint 187 millions de tonnes de marchandises et 11,44 millions de conteneurs EVP.

Sur le plan industriel, le groupe est également aménageur et développeur de plus de 3.000 hectares de zones d'activités économiques, accueillant plus de 1.400 entreprises qui opèrent dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, du textile, de l'agroalimentaire et de la logistique.

L'ensemble de ces secteurs a généré un volume d'affaires global de 174 milliards de dirhams en 2024, créant ainsi plus de 130.000 emplois.

