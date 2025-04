Des averses orageuses et des rafales de vent prévues les 29 et 30 avril dans plusieurs provinces

Des averses orageuses accompagnées de rafales de vent et de chasse-poussières sont prévues ce mardi 29 et mercredi 30 avril dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des averses orageuses accompagnées de rafales de vent et de chasse-poussières sont prévues ce mardi 29 et mercredi 30 avril dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Selon un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange émis par la DGM, des averses orageuses avec des rafales de vent sous orage, allant de 12 à 25 mm, sont attendues ce mardi 29 avril de 16 h à 21 h dans les provinces de Midelt, Boulemane, Errachidia, Tinghir et Taourirt.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75 à 90 km/h), accompagnées de chasse-poussières, sont prévues le mercredi 30 avril de 11 h à 20 h dans les provinces de Figuig, Jerada, Boulemane, Errachidia et Tinghir.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.