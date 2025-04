Le Roi Mohammed VI nomme de nouveaux ambassadeurs

Le Maroc prépare son futur ferroviaire : 430 km de LGV supplémentaires et un train Made in Morocco à l’horizon 2030

Il s’agit de :

– M. Ahmed Rida Chami, ambassadeur auprès de l’Union européenne ;

– M. Othman El Ferdaous, ambassadeur auprès de la République de Côte d’Ivoire ;

– M. Majid Halim, ambassadeur auprès de la Malaisie ;

– M. Omar Amghar, ambassadeur auprès de la République de Serbie ;

– M. Redouane Houssaini, ambassadeur auprès de la République d’Indonésie ;

– M. Younes Dirhoussi, ambassadeur auprès de Saint-Lucie ;

– Mme Najoua El Berrak, ambassadrice auprès de la République du Congo ;

– Mme Boutaina El Kerdoudi, ambassadrice auprès de la République du Bangladesh ;

– M. Abdelkader El Jamoussi, ambassadeur auprès de la République du Cameroun ;

– M. Mohammed Iboumraten, ambassadeur auprès de la République du Niger ;

– Mme Fatiha Layadi, ambassadrice auprès du Danemark ;

– M. Mustapha El Alami Fellousse, ambassadeur auprès de la République centrafricaine.

Par la suite, M. Omar Amghar, M. Redouane Houssaini, M. Younes Dirhoussi, Mme Najoua El Berrak, Mme Boutaina El Kerdoudi, M. Abdelkader El Jamoussi, M. Mohammed Iboumraten, Mme Fatiha Layadi et M. Mustapha El Alami Fellousse ont prêté serment devant le Roi.

Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du chambellan du Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.

