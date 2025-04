Le Roi reçoit les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le Roi Mohammed VI a reçu en audience, lundi au palais royal de Rabat, les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, M. Karamoko Jean Marie Traore, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur du Burkina Faso, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, et M. Bakary Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur du gouvernement de transition de la République du Niger.

Cette audience s'inscrit dans le cadre des relations fortes et anciennes du Royaume avec les trois pays frères de l'Alliance des États du Sahel, qui ont toujours été frappées du sceau de l'amitié sincère, du respect mutuel, de la solidarité agissante et de la coopération fructueuse.

Lors de cette audience royale, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance ont transmis au Roi la gratitude de leurs chefs d'État pour l'intérêt constant accordé à la région du Sahel, ainsi que pour les actions et initiatives royales en faveur du développement économique et social des pays de la région et de leurs populations.

Les ministres ont tout particulièrement salué l'initiative du Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, en réaffirmant leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer sa mise en œuvre.

Par ailleurs, les ministres ont présenté au Souverain l'état d'avancement institutionnel et opérationnel de l'Alliance des États du Sahel, créée comme cadre d'intégration et de coordination entre ses trois pays membres.

