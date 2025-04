Bourse de Casablanca : le MASI poursuit son rebond et franchit 17.400 points

La Bourse de Casablanca a terminé en progression ce lundi 28 avril. Le MASI a franchi le seuil des 17.400 points, soutenu par la bonne tenue de plusieurs valeurs majeures. Les volumes échangés restent cependant modérés.

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note positive ce lundi 28 avril 2025. L'indice MASI a progressé de 0,71% à 17.443,27 points, renforçant son gain annuel à 18,07%.

De son côté, le MASI 20 s’est apprécié de 0,84% à 1.420,66 points (+19,08% depuis début 2025), tandis que le MASI ESG a avancé de 0,87% à 1.201,35 points (+16,10% en 2025).

La séance a été marquée par un volume global modéré, atteignant 187,4 millions de DH. La capitalisation boursière s’établit désormais à 909,57 milliards de DH.

Graphiquement, l’indice MASI a affiché une tendance haussière continue tout au long de la journée, franchissant progressivement le seuil des 17.400 points avant de terminer proche de ses plus hauts du jour.

Les plus fortes variations

Du côté des performances individuelles, Bank of Africa s'est illustrée avec une hausse de 6,93% à 216 DH. Elle est suivie de SRM (+6,34% à 520 DH) et de LabelVie (+3,12% à 4.297 DH).

À l'inverse, Microdata a subi la plus forte baisse de la séance, reculant de 5,82% à 791,1 DH. Le titre SNEP a cédé 2,45% à 710 DH, tandis que CMGP Group a terminé en repli de 1,56% à 315 DH.

