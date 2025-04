Constantine - Berkane: à quelle heure et sur quelles chaînes? (Coupe de la CAF)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les deux équipes s'affrontent dans le cadre des demi finales de la Coupe de la CAF 2024-2025.

Pour Constantine, il s'agit de la première finale de la coupe de la CAF de son histoire.

Par contre, la Renaissance de Berkane a déjà remporté cette coupe à deux reprises.

Constantine avait éliminé son rival algérien, l'USM Alger, en quart de finale.

Cette demi-finale commencera à 17H, heure marocaine.

Le match sera retransmis en live par beIN Sports 6 SD ainsi que par la première chaîne algérienne TV1 ENTV.

Les deux autres clubs en lice sont le Sud-africain Stellenbosch FC et le Tanzanien Simba SC.

La finale se déroulera en deux matches, les 17 et 25 mai 2025. Si Berkane se qualifie, c'est le match retour qui aura lieu au Maroc.

Au moment où nous mettions en ligne cet article, les paris sportifs internationaux consultés par nos soins étaient à 100% favorable à une qualification de Berkane.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.