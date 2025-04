La nouvelle voie d'accès de l'aéroport de Tétouan Saniat R'Mel coûtera 26 MDH

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le groupement formé par les sociétés HS Infra et TP Nord a remporté ce marché contre un peu plus de 26 millions de DH. Resté au coude à coude avec le groupement GTR-C.S.E.E.H, son offre a été jugée "la plus avantageuse".

HS, filiale du groupe Investorama, est basée à Tanger, alors que TP Nord est une SARL domiciliée à Tétouan. Quant aux travaux, ils devront durer 8 mois.

L'extension de l'aéroport de Tétouan fait partie de la stratégie Aéroport 2030, pour laquelle le gouvernement a mobilisé 28 MMDH.

En 2030, selon les prévisions officielles, cet aéroport devrait recevoir 2 millions de passagers par an.

