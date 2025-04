Droits de douane. Les propos apaisants de Trump dopent la confiance des marchés

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans une récente déclaration, le chef du Bureau ovale a fait deux annonces d’envergure. La première concerne son intention de réduire de manière substantielle les droits de douane imposés à la Chine. Par ailleurs, il a affirmé ne pas avoir l’intention de limoger Jerome Powell, le gouverneur de la Réserve fédérale.

Ces deux déclarations ont eu un impact hautement significatif sur les marchés, qui ont ouvert en nette hausse dans la matinée du 23 avril 2025. L’ensemble des places financières, ainsi que les cours des grandes sociétés cotées (Apple, Nvidia, Tesla, Amazon, etc.), ont inversé leur tendance, passant du rouge au vert.

Le seul indicateur affichant une baisse notable est l'indice S&P 500 VIX mesurant la volatilité et la peur des investisseurs, qui recule nettement.

Il convient de noter qu’en marge de ces annonces, Donald Trump a précisé que les tarifs douaniers imposés à la Chine ne tendraient pas vers 0%, et que toute reprise des échanges commerciaux avec Pékin ne se ferait que dans le cadre d’un accord dont les États-Unis fixeraient les termes, afin qu’il soit "équitable", selon ses propres mots.

"Au bout du compte, il faudra qu'ils arrivent à un accord, parce que sans ça, ils ne pourront plus commercer avec les États-Unis. C'est nous qui fixerons les termes de l'accord et ce sera un accord équitable. Je pense que c'est un processus qui va aller assez vite", a-t-il indiqué.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.