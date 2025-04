L’inflation ralentit à 1,6% en mars grâce à la stabilisation des prix alimentaires

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC), émanant du haut-commissariat au Plan (HCP), laissent apparaître qu’en mars 2025, le taux d’inflation en glissement annuel (c’est-à-dire la variation de l’IPC entre mars 2024 et mars 2025) s’établit à 1,6%, soit un ralentissement par rapport aux 2,6% enregistrés en février.

Plus précisément, l’indice des prix des produits alimentaires affiche une hausse de 2,2% en glissement annuel. Les produits non alimentaires, quant à eux, enregistrent une progression modérée de 1,1%. L’ensemble de ces évolutions contribue à la détente de l’indice général.

En moyenne, sur le premier trimestre 2025, l’IPC a progressé de 2,1% par rapport à la moyenne observée sur la même période en 2024. Cette mesure, distincte du glissement annuel, reflète l’évolution moyenne des prix au cours des trois premiers mois de l’année et permet de capter des tendances plus structurelles.

La composante alimentaire enregistre une hausse moyenne de 3,4% au T1 2025. À l’inverse, les prix des produits non alimentaires progressent à un rythme stable de 1,1%.

S’agissant de l’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils ainsi que ceux à tarifs publics, elle enregistre une hausse modérée de 1,5% au mois de mars, par rapport à la même période de l’année précédente.

