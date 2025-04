Un manuscrit de médecine conservé au Maroc inscrit au registre de la Mémoire du monde de l'Unesco

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Selon un communiqué de l'Unesco, avec ces nouvelles collections, le registre de la Mémoire du monde compte désormais 570 documents.

"Al Orjoza fi teb" (الارجوزة في الطب), document conservé à la bibliothèque Al-Quaraouiyine de Fès, est un poème médical didactique qui condense les connaissances médicales de son époque sous forme de vers, facilitant ainsi leur mémorisation et leur transmission.

Ce manuscrit, qui date du XIIᵉ siècle, est l’œuvre du médecin et philosophe andalou Ibn Tofail. Sur 148 pages, il comprend 7.700 vers. Il s’agit, selon l’Unesco, d’une véritable encyclopédie, classant les maladies affectant le corps humain.

