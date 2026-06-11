SpaceX vers une introduction en Bourse de tous les records

SpaceX entame jeudi la dernière ligne droite vers son introduction en Bourse, vendredi, qui devrait établir plusieurs records mondiaux, la demande dépassant largement l'offre malgré la taille gigantesque de l'opération.

Comme c'est la coutume, pour parer à un imprévu, la date de vendredi ne sera officialisée que jeudi en fin de journée, mais Wall Street retient déjà son souffle depuis plusieurs jours.

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Selon le compte spécialisé Elon Musk's Jet Tracking sur Bluesky, le patron de SpaceX Elon Musk est arrivé dans la région de New York dès mardi.

Le premier jour de cotation pour les entreprises de premier plan voit systématiquement leurs dirigeants venir sonner symboliquement la cloche à l'ouverture de la séance, en l'occurrence à Times Square, siège du Nasdaq, la Bourse électronique qui va accueillir SpaceX.

Tout indique qu'Elon Musk a réussi son pari de lever 75 milliards de dollars pour son groupe aérospatial, soit le triple de la plus importante entrée en Bourse de l'histoire, celle du pétrolier Saudi Aramco en 2019.

SpaceX est désormais valorisé 1.765 milliards de dollars, soit plus que les 1.700 milliards du groupe saoudien à l'époque, ce qui en ferait, d'ores et déjà, l'une des dix plus grosses capitalisations boursières du monde.

Malgré ces chiffres mirobolants, "il y a une bonne chance que le cours de l'action bondisse" vendredi une fois cotée, prévient Jay Ritter, spécialiste des entrées en Bourse à l'université de Floride.

"Il semble que la demande des investisseurs institutionnels représente le quadruple des titres qui vont effectivement leur être vendus", ajoute l'universitaire.

- Coloniser Mars -

SpaceX est à ce point sûr de son fait qu'il a décidé, selon CNBC, d'attribuer quasiment un tiers (30%) des actions nouvelles à des investisseurs individuels, une proportion très inhabituelle.

Beaucoup de ces petits porteurs adhèrent à la vision d'Elon Musk, celle d'un conglomérat multi-facettes, hétéroclite pour certains, entre fusées, intelligence artificielle (IA), puces, internet par satellite et réseau social.

C'est aussi un groupe dont la croissance a ralenti l'an dernier et qui a perdu près de cinq milliards de dollars en 2025, lesté par des investissements massifs dans l'IA.

"Si vous regardez les comptes", estime Jay Ritter, "il n'y a aucun moyen de justifier une telle valorisation. (...) Mais le marché ne ferait pas ça s'il ne croyait pas un minimum aux projections optimistes" de SpaceX.

Ce que vend Elon Musk aux investisseurs, bien plus que les activités qui rapportent déjà, comme le lanceur Falcon ou le réseau internet Starlink, c'est un potentiel et des marchés qui n'existent pas encore, comme celui des centres de données dans l'espace.

Aucune autre entreprise de cette taille ne parle de coloniser la Lune ou Mars comme le fait SpaceX.

Vétéran des démarrages en Bourse, Jay Ritter ne se souvient pas d'un enthousiasme comparable, mis à part pour Facebook. "Des centaines de millions de personnes avaient déjà un compte Facebook, donc ça a fait beaucoup de bruit."

Un accueil favorable à Wall Street vendredi pourrait propulser la fortune d'Elon Musk au-delà du seuil symbolique des mille milliards de dollars, du jamais-vu.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a appelé mercredi le gendarme des marchés, la SEC, à suspendre cette entrée en Bourse le temps de vérifications pour s'assurer que les investisseurs ne sont pas floués.

Vendredi, le groupe Stop Funding Billionaires (Stop au financement des milliardaires) organise un rassemblement pour dénoncer cette levée de fonds qui va, entre autres, donner "plus de dollars à l'autoritarisme", en référence au soutien financier d'Elon Musk à Donald Trump.

Mais rien, que ce soit les sceptiques ou les critiques des positions publiques très à droite d'Elon Musk, ne semble en mesure de ternir ce triomphe annoncé.