Startup Sportech & Accelab : immersion dans le programme STADIUM by MDJS

Porté par la MDJS en partenariat avec Accelab, le programme Stadium accompagne l’émergence de startups dans l’univers du sport et de la technologie. À l’occasion du GITEX Africa 2025, Abdessamad Lahmami (Accelab) et Amine Idrissi (GC Sports) reviennent sur cette initiative structurante, son impact sur les jeunes pousses innovantes et les perspectives d’un écosystème Sportech encore balbutiant, mais plein de potentiel.

À l’occasion du GITEX Africa 2025, le M24 Live Studio met en lumière la montée en puissance des startups, avec un focus particulier sur les Sportech, soutenues par le programme d’accélération Stadium by MDJS en partenariat avec Accelab. Abdessamad Lahmami, Program Manager à Accelab, souligne que huit startups accompagnées ont pu bénéficier d’une forte visibilité pendant l’événement, leur permettant d’interagir avec un large public et de développer leur business.

Selon lui, la Sportech mérite une place croissante dans l’écosystème tech, notamment en raison des événements sportifs d'envergure à venir. Elle reste toutefois perçue comme un secteur à risque sur le plan de l’investissement, du fait du coût élevé de la R&D et de l’instabilité du marché sportif.

Le partenariat MDJS–Accelab, qualifié de fidèle, a permis de structurer un programme de six mois mêlant mentoring, formations, événements de networking et mise en relation avec des investisseurs. Deux cohortes ont déjà été accompagnées, avec un total de 15 startups Sportech. Les critères de sélection reposent sur la validation technologique, la pertinence du modèle économique et un prototype fonctionnel.

Amine Idrissi, cofondateur de GC Sports, une des startups accompagnées, partage son retour d’expérience. Créée initialement comme agence de développement sportif, la startup a pivoté pendant la crise sanitaire pour concevoir Gymflix, une application de sport à distance avec des coachs en temps réel. L’application intègre également un module de défis virtuels avec un système de conversion des calories en distance sur carte, illustré par leur premier challenge “Tanger - Lagouira” organisé en lien avec la MDJS.

Il explique que l’accompagnement d’Accelab a été déterminant non pas tant pour les levées de fonds que pour la mise en réseau avec d'autres startups complémentaires, notamment dans le domaine de l’IA. Cette dynamique a permis d’envisager des collaborations technologiques plutôt que des levées supplémentaires.

Les principaux défis rencontrés ont concerné la pédagogie autour de la Sportech, encore méconnue, et la réticence des premiers clients face à un service payant et innovant. Le contexte du Covid a toutefois permis d’accélérer l’adoption du modèle par les entreprises, séduites par les bénéfices en termes de cohésion et de bien-être des employés.

