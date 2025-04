Moroccan Pink Floyd Tribute : Marrakech a frôlé les étoiles

Marrakech, 15 avril 2025. Ce n'était pas un simple concert, mais un voyage spatio-temporel. Le Kantara by Le Blast s'est transformé en vaisseau spatial contrôlé par les sons psychédéliques du Moroccan Pink Floyd Tribute, et laissez-moi vous dire que revenir en arrière n'est pas une option.

Dès le début de Shine On You Crazy Diamond, le public a crié en levant les bras, comme des oiseaux prenant leur envol, enfin libérés de leur cage. La performance incroyable a servi d'ouverture à un nouveau royaume où chaque note étouffée vous plonge dans l'étonnement, et chaque son frénétique vous fait tomber dans les escaliers.

Ensuite, What Do You Want From Me. Intime, mais débordant de fureur. Une émotion lourde et brute résonne à travers la scène, si féroce et si douce en même temps. Chaque mot tombait juste, comme une vérité qu’on refusait d’admettre.

Brain Damage a suscité une salve d'applaudissements. "The lunatic is on the grass", chuchotait le public. Le Kantara s'est transformé en une grande fête folle sous les lumières psychédéliques qui scintillaient de toutes parts. Et bien entendu, Another Brick in the Wall, hymne générationnel devenu cri collectif, scandé par un public en feu. Tout le monde frappait des mains comme pour casser ce mur, une bonne fois pour toutes.

Parmi les morceaux joués ce soir-là : les grands classiques que tout le monde attendait, mais aussi bien d’autres pépites du répertoire floydien, piochées avec amour et précision. Un véritable voyage à travers la discographie labyrinthique de Pink Floyd.

Le son ? Colossal. Batterie qui cogne comme une pulsation terrestre. Guitares aux tons parfaits, entre saturation planante et tranchant chirurgical. Les voix ? Proches de l’original, mais avec une touche locale, une chaleur particulière.

Une première au Maroc, et une claque mondiale

C’était la toute première expérience 360° psychédélique de ce genre au Maroc. Loin d'être un simple hommage, il s'agissait d'une résurrection sonore. À ce niveau-là ? Sans aucun doute, un des plus impressionnants tribute concerts Pink Floyd vus au Maroc, et même au-delà.

Dès l’entrée, le public était emporté dans une expérience sonore et visuelle hors norme : des projections sur les quatre faces géantes de la salle habillaient les murs de visuels hypnotiques, accompagnées d’un son immersif à 360° signé Hortus Audio. Une immersion totale rendue possible par la production soignée de Ligne Rouge Prod.

On ne rend pas hommage à Pink Floyd. On s’y frotte, et rarement sans se brûler. Eux ? Ils ont rallumé l’étoile. Ce concert pourrait bien marquer un tournant pour les rock tributes au Maroc.

Il est temps que le monde se réveille, et qu’il commence enfin à écouter de la vraie musique : du Pink Floyd, du vrai.

