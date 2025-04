Dislog Group s'associe à Morocco's 40 Under 40 pour accompagner 200 entrepreneurs marocains d'ici 2030

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La Fondation Dislog Group a signé un partenariat stratégique avec Morocco’s 40 Under 40, visant à valoriser l’excellence marocaine, annonce le groupe dans un communiqué.

Morocco’s 40 Under 40 est une association à but non lucratif basée à Casablanca, dont la mission est de célébrer et de développer, d’ici 2030, 200 leaders établis au Maroc et MRE au service du Royaume.

En collaboration avec la Fondation Dislog Group, une plateforme dédiée aux entrepreneurs de moins de 40 ans sera mise en place pour incarner des parcours exemplaires et porteurs d’avenir pour le Maroc.

Ce projet vise à offrir un véritable espace d’opportunités aux jeunes talents marocains, en mettant en lumière des leaders établis au Maroc ou issus de la diaspora, dans des secteurs variés, poursuit le communiqué. Ces talents bénéficieront d’un accompagnement de haut niveau grâce à un réseau de 40 mentors reconnus, qui partageront leur savoir-faire et leur expérience pour former une nouvelle génération d’acteurs du changement d’ici 2030.

Le programme prévoit également l’organisation régulière d’événements pour promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et l’excellence nationale. L’objectif est de préparer 200 entrepreneurs marocains à l’horizon 2030 — soit 40 par an — capables de porter des projets à fort impact, notamment au Maroc.

Deux fois par an, le magazine Morocco’s 40 Under 40 mettra en lumière les parcours inspirants des mentors et leurs réussites, contribuant ainsi à faire rayonner des modèles de réussite marocaine.

"Nous sommes honorés de ce partenariat avec la Fondation Dislog Group, un acteur de référence engagé dans le développement économique et social du pays. Nous croyons fermement que l’excellence marocaine détient un potentiel exceptionnel pour réussir dans le monde des affaires", a déclaré Badr Boussabat, président de Morocco’s 40 Under 40, cité dans le communiqué.

"Au sein de la Fondation Dislog Group, nous croyons en la jeunesse comme levier fondamental du développement. Soutenir Morocco’s 40 Under 40, c’est investir dans des talents porteurs d’innovation, d’ambition et d’un profond attachement à leur pays. Nous sommes fiers d’accompagner cette dynamique tournée vers le Maroc de demain", a souligné Moncef Belkhayat, président de Dislog Group.

