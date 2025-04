Cybersécurité. Deloitte Morocco Cyber Center et l'université d'Al Akhawayn s’allient pour renforcer la coopération académique

L’université Al Akhawayn d’Ifrane et Deloitte Morocco Cyber Center ont conclu, pendant le Gitex Africa 2025, un partenariat stratégique pour renforcer la coopération académique, éducative et professionnelle dans le domaine de la cybersécurité.

L’université Al Akhawayn d’Ifrane et Deloitte Morocco Cyber Center ont conclu, pendant le Gitex Africa 2025, un partenariat stratégique pour renforcer la coopération académique, éducative et professionnelle dans le domaine de la cybersécurité.

L’université Al Akhawayn d’Ifrane et le Deloitte Morocco Cyber Center (DMCC), centre d’expertise marocain en cybersécurité affilié au réseau mondial Deloitte, ont signé à Marrakech en marge du Gitex Africa 2025 un accord-cadre de coopération. Ce partenariat stratégique vise à renforcer les synergies entre monde académique et professionnel autour des enjeux cruciaux de la cybersécurité.

"La cybersécurité, au cœur des transformations numériques, constitue aujourd’hui un enjeu stratégique pour l’enseignement supérieur", déclare Dr Amine Bensaid, président de l’université Al Akhawayn à Ifrane. Et d’ajouter : "Ce partenariat avec Deloitte Moroccan Cyber Center reflète notre volonté de renforcer notre ancrage dans l’écosystème professionnel et d’anticiper les besoins croissants en compétences spécialisées".

À travers ce partenariat, Deloitte réaffirme à travers ce partenariat son engagement en faveur de la formation, de l’innovation et du développement des talents dans le numérique. Imade Elbaraka, Managing Partner Cyber Deloitte France et Afrique francophone, également directeur général de DMCC déclare pour sa part : "Face à la complexité croissante des risques cyber et aux défis qu’ils représentent, il est impératif de disposer d’un vivier solide de talents marocains et africains. C’est pourquoi nous investissons activement dans le développement des compétences, l’accompagnement des jeunes ingénieurs et la création d’un écosystème de confiance autour de la sécurité numérique". Il précise : "Nous sommes fiers de concrétiser cette initiative aux côtés d’une université de référence telle qu’Al Akhawayn."

Développement d’une expertise pointue

Ce partenariat, d’une durée initiale de trois ans, renouvelable, se concentre sur quatre axes majeurs :

La collaboration académique. Deloitte Morocco Cyber Center mettra à disposition ses experts pour intervenir dans la conception et la délivrance de cours, le mentorat ainsi que le partage de connaissances. Une contribution qui soutiendra la filière de spécialisation en cybersécurité et le programme de Master de l’université Al Akhawayn.

Deloitte Morocco Cyber Center mettra à disposition ses experts pour intervenir dans la conception et la délivrance de cours, le mentorat ainsi que le partage de connaissances. Une contribution qui soutiendra la filière de spécialisation en cybersécurité et le programme de Master de l’université Al Akhawayn. Le développement des talents. Les étudiants et diplômés d’AUI pourront bénéficier d’un accès prioritaire aux stages et opportunités d’emploi au sein du DMCC. Les deux partenaires envisagent également de créer une certification conjointe visant à renforcer l’employabilité des étudiants.

Les étudiants et diplômés d’AUI pourront bénéficier d’un accès prioritaire aux stages et opportunités d’emploi au sein du DMCC. Les deux partenaires envisagent également de créer une certification conjointe visant à renforcer l’employabilité des étudiants. L’engagement communautaire. L’université et Deloitte Morocco Cyber Center coorganiseront des événements tels que les Cybersecurity Days. Le but est de resserrer les liens entre l’univers académique et les acteurs du secteur, tout en promouvant une culture partagée de la cybersécurité.

L’université et Deloitte Morocco Cyber Center coorganiseront des événements tels que les Cybersecurity Days. Le but est de resserrer les liens entre l’univers académique et les acteurs du secteur, tout en promouvant une culture partagée de la cybersécurité. La recherche et l’innovation. Les deux partenaires vont s’unir pour soutenir la recherche doctorale et développer ensemble publications, outils et cadres de référence dans le domaine de la cybersécurité.

Ce partenariat constitue un cadre opérationnel solide permettant aux équipes de l’AUI et du DMCC de développer ensemble une expertise pointue et une palette élargie de compétences techniques, organisationnelles et stratégiques.

