The View Agadir, une nouvelle adresse culinaire qui redéfinit les codes de l’hospitalité

Plus qu’un hôtel, The View Agadir est une invitation à vivre la ville autrement, entre gastronomie, émotions et instants suspendus. Ici, le goût prend le pouvoir, la fête devient un art, et chaque espace raconte une histoire.

Dans une cité balnéaire en quête de renouveau, The View Agadir insuffle un nouveau tempo. Locaux et voyageurs s’y retrouvent autour d’une même promesse : celle d’une expérience sensorielle, vivante et inspirante.

Le Sensya : une Méditerranée réinventée

Signée par le chef étoilé Francesco Franzese, la table du Sensya propose une Méditerranée d’auteur. Une histoire d’héritage, une cuisine d’équilibre et de textures, à la fois exigeante et subtile.

Mima Kitchen : racines et créativité

La cuisine marocaine dans toute sa splendeur. Chez Mima Kitchen, la tradition est respectée, sublimée, parfois réinventée avec audace. Une cuisine instinctive, généreuse, ancrée dans le terroir.

Dieilli Pool Snacking Bar : l’instant iodé

Avec une vue à couper le souffle sur l’Atlantique, le Dieilli est une ode à la détente chic. Une carte fraîche et colorée, à picorer ou à siroter entre deux longueurs, parfaite pour ne manquer aucun coucher de soleil.

Chay Lounge : le rituel du thé réenchanté

Immersif, élégant, délicat. Le Chay Lounge transforme le rituel du thé en une expérience sensorielle inédite. Infusions rares, bouchées raffinées et atmosphère feutrée composent une parenthèse apaisée, entre tradition revisitée et luxe discret.

Cedar Lounge : jazzy et raffiné

Le Cedar Lounge accueille ses hôtes dans une ambiance feutrée, idéale pour des soirées jazzy qui s’étirent autour d’une fine mixologie. Un lieu de conversations, de rythmes doux et d’élégance assumée.

Buddha-Bar Beach Agadir : la nuit autrement

À la fois restaurant, scène artistique et lieu de fête, le Buddha-Bar Beach Agadir redessine la vie nocturne de la ville. Cuisine pan-asiatique, cocktails signature et performances envoûtantes composent un rendez-vous incontournable pour les noctambules curieux, en quête d’expériences mémorables.

