M24 Live Studio. Maroc-USA : les relations économiques à l'ère du digital

À l’occasion du GITEX Africa 2025, la plus grande vitrine technologique du continent, les États-Unis affichent une présence renforcée. Plus de 60 entreprises américaines participent à cette édition, témoignant de la volonté de Washington de consolider ses partenariats économiques et technologiques avec le Maroc et, au-delà, avec l’ensemble de l’Afrique.

Invitée sur le plateau de Médias24 au GITEX, Aimée Cutrona, Chargée d’Affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, rappelle que cette participation américaine s’inscrit dans une dynamique de long terme. "C’est notre troisième année consécutive ici. Nous accompagnons nos partenaires marocains et africains dans la transition numérique en cours", souligne-t-elle.

Les entreprises représentées couvrent un large spectre : intelligence artificielle, cybersécurité, plateformes numériques de confiance... "Nous sommes fiers de contribuer à cette transformation en apportant des solutions technologiques de pointe", ajoute Aimée Cutrona.

150 entreprises américaines actives au Maroc

Les relations économiques entre les deux pays s’appuient sur des bases solides. Quelque 150 entreprises américaines opèrent actuellement au Maroc, dans des secteurs variés, générant des emplois et créant de la valeur à l’échelle nationale.

Le Maroc et les États-Unis sont liés par un accord de libre-échange en vigueur depuis 2006, que Washington considère comme un levier stratégique. "Nous continuons à activer cet accord pour multiplier les opportunités commerciales et créer des synergies nouvelles", indique la représentante américaine.

Soutien aux startups et à l’innovation locale

Dans le cadre du GITEX, la délégation américaine dit vouloir favoriser les mises en relation entre les entreprises américaines – grandes ou petites – et les jeunes talents africains. Objectif : encourager les co-innovations et les partenariats durables.

Interrogée sur l’accompagnement des entreprises américaines dans les régions du Sud, Aimée Cutrona précise: "Nous avons des entreprises qui opèrent dans tout le pays. L’ambassade est mobilisée au quotidien pour soutenir leur développement".

À GITEX Africa, les États-Unis mettent particulièrement l’accent sur les enjeux d’intelligence artificielle, de cybersécurité et de technologie fiable. "les États-Unis mettent particulièrement l’accent sur les enjeux d’intelligence artificielle, de cybersécurité et de technologie fiable.. au Maroc et dans le continent".

