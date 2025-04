L’or continue sur sa lancée et dépasse les 3.300 dollars l’once pour la première fois dans l’histoire

EFFET TRUMP. Impacté par les turbulences économiques et une forte dose d’incertitude chez les investisseurs, l’or tire profit de son statut de valeur refuge et tutoie les sommets avec des prix records.

Après avoir clôturé la séance du 15 avril 2025 à un prix record, soit 3.251 dollars américains l’once, l’or "strikes again", mais cette fois-ci il dépasse les 3.311 dollars l’once au moment de la rédaction de cet article.

On parle d’un gain de plus de 60 dollars l’once, soit un rendement de 2,58% en moins de 12 heures.

Impacté par l’incertitude qui s’est installée sur les marchés financiers et sur l’ensemble des possibilités d’investissement, l’or, valeur refuge par excellence dont le prix se nourrit des tensions, des crises et des récessions, s’impose actuellement comme la première demande mondiale.

Le baromètre des opérations affiche encore un "strong buy", ce qui veut dire que la demande est à des niveaux élevés et que les achats massifs sont en cours, ce qui signifie que les prix vont continuer à augmenter. Ce constat est corroboré par les prix "futures" de livraison d’or relatifs à 6 et 12 mois, ces derniers affichent des prix records.

