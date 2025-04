La start-up RentGooo veut révolutionner la location de voitures au Maroc

Grâce à une marketplace digitale intuitive et un logiciel SaaS gratuit, la start-up marocaine RentGooo promet une gestion simplifiée et transparente pour voyageurs et professionnels.

La start-up marocaine RentGooo a dévoilé ses solutions digitales lors du salon Gitex Africa 2025.

RentGooo se distingue par deux solutions technologiques novatrices, répondant aux besoins croissants de transparence, d’efficacité et de professionnalisme dans le secteur, indique un communiqué de la start-up.

● Pour les voyageurs : une expérience fluide et sans friction

La marketplace digitale de RentGooo permet de comparer facilement les offres de location disponibles, de réserver un véhicule en quelques clics et de gérer l’ensemble du processus via une plateforme intuitive et conviviale.

De la comparaison des prix au paiement, en passant par la gestion digitalisée des états des lieux (prise et restitution), chaque étape est simplifiée.

● Pour les professionnels : un logiciel SaaS gratuit et complet

RentGooo propose un logiciel SaaS performant et gratuit. Il permet de gérer l’ensemble des activités : flotte de véhicules, réservations, disponibilités, maintenances (préventives et curatives), mais aussi les aspects administratifs (visites techniques, assurances, contraventions). En bonus, l’outil offre une vision claire de la santé financière de chaque entreprise.

Un partenariat stratégique avec la FLASCAM

Lors du Gitex Africa 2025, RentGooo a officialisé un partenariat avec la Fédération des loueurs d’automobiles sans chauffeur au Maroc (FLASCAM).

En digitalisant l’ensemble des processus liés à la location de véhicules, RentGooo ambitionne de jouer un rôle clé dans le développement du tourisme au Maroc, souligne la start-up marocaine.

RentGooo s’apprête à lancer officiellement ses applications web et mobiles, ainsi que son logiciel SaaS, dans les prochaines semaines.

"Le Gitex Africa 2025 a été une étape cruciale pour nous", a déclaré Achraf Khatibi, cofondateur et CEO. "Nous avons pu présenter nos solutions à un public international et formaliser notre partenariat avec la FLASCAM. Aujourd’hui, nous sommes prêts à concrétiser notre vision : rendre la mobilité accessible à tous, avec la satisfaction client au cœur de chaque service".

