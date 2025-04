inwi et l'APEBI s'allient pour soutenir les PME Tech

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L'opérateur inwi et l’APEBI (Association des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring) ont signé, en marge de la 3ᵉ édition du Gitex Africa, un mémorandum d’entente visant à soutenir le développement des Petites et moyennes entreprises (PME) marocaines dans le secteur technologique.

Ce partenariat marque une étape importante dans l’accompagnement des PME Tech marocaines, en leur offrant des opportunités de croissance, d’innovation et de visibilité, peut-on lire dans un communiqué conjoint. Il reflète la volonté des deux parties de dynamiser l’écosystème technologique national et de favoriser l’intégration des PME marocaines dans des projets d’envergure, tant au niveau national qu’international.

Dans le cadre de cette initiative, un programme d’accompagnement spécifique sera mis en place pour soutenir les PME Tech dans leur développement commercial et technologique. L’objectif principal de ce programme est de connecter les PME Tech à des opportunités de développement auprès de tous les acteurs économiques privés et publics.

Le mémorandum d’entente signé avec l’APEBI s'inscrit également dans la mission de la fédération, qui œuvre pour la mise en place d'écosystèmes propices à l’émergence et au développement des nouvelles technologies au Maroc, poursuit la même source. Ce partenariat permet de renforcer les actions communes pour promouvoir la croissance des PME Tech et ceci dans le sillage de la stratégie nationale "Digital Morocco 2030".

Cette signature vient également réaffirmer l’engagement continu d'inwi à soutenir activement les PME et startups marocaines et le développement de la transformation digitale du Royaume, note le communiqué conjoint.

Acteur clé de la transformation digitale au Maroc, inwi accompagne de manière structurée les entreprises locales grâce à un large éventail de solutions adaptées à leurs besoins : connectivité, cloud, cybersécurité, et services numériques à forte valeur ajoutée.

Ce soutien se matérialise également à travers le programme "inwi innov" qui vise à encourager l’entrepreneuriat et l’innovation technologique. Ce programme a permis d’accompagner plus de 2.600 jeunes entrepreneurs marocains, tandis que plus de 250 startups ont bénéficié des solutions de l’opérateur pour concrétiser, développer et déployer leurs projets innovants sur le marché.

