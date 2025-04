Bourse de Casablanca : le MASI poursuit sa hausse en début de séance de ce mercredi 16 avril

Alors que les marchés internationaux tanguent sous le poids des tensions commerciales sino-américaines, la Bourse de Casablanca poursuit son rebond en ce début de séance. Le MASI dépasse de nouveau les 17.000 points, soutenu par un regain d’intérêt pour les grandes valeurs.

À l’ouverture ce mercredi 16 avril, l’indice MASI s’inscrit en hausse de 0,76% à 17.186,86 points, ce qui affiche une performance annuelle de 16,34%.

Le MASI 20, de son côté, augmente de 0,84% à 1.397,84 points, tandis que le MASI ESG progresse dans les mêmes proportions à 1.178,02 points.

La capitalisation boursière globale dépasse les 892 MMDH, avec un volume d’échanges relativement modéré à 19,5 MDH à 9h50.

La dynamique positive est tirée par quelques valeurs en forte progression, à l’image de la Société des Boissons du Maroc qui enregistre un bond de 5,45% à 2.109 DH. Elle est suivie par IBM Maroc.com (4,60%) et BMCI (4,04%), cette dernière poursuivant son rattrapage après une longue période de sous-valorisation.

À l’inverse, certaines valeurs subissent de légères baisses, notamment Med Paper (-3,26%), Aluminium du Maroc (-2,55%) et Colorado (-1,45%).

Un contraste marqué avec les marchés mondiaux

Cette orientation haussière contraste avec la tendance des marchés internationaux, qui évoluent dans le rouge ce mercredi. Les investisseurs mondiaux digèrent mal une nouvelle salve de tensions commerciales. Il s’agit des restrictions sur les exportations de minerais vers la Chine décrétées par Washington, et mesures chinoises sur les achats d’avions Boeing et l’envoi de colis vers les États-Unis.

Source : medias24.com

