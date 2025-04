Bourse de Casablanca. Le MASI augmente de 0,39% à la fin de la séance de 16 avril

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du 16 avril sur une note positive. L’indice MASI s’est apprécié de 0,39% à 17.124 points, porté par la progression de plusieurs grandes capitalisations, malgré un volume d’échanges relativement modéré.

Au terme de cette 72ᵉ séance de l’année, les indicateurs sont repassés au vert, avec une performance journalière de +0,39% pour le MASI, +0,40% pour le MASI 20 et +0,62% pour le MASI Mid & Small Cap. Depuis le début de l’année, l’indice global enregistre désormais une progression de +15,91%.

TAQA Morocco, Akdital et Attijari dans le trio de tête

Parmi les principales hausses, TAQA Morocco a gagné 4,29% à 2.190 DH, dans un volume soutenu dépassant 46 MDH. Akdital a progressé de 3,09% à 1.368 DH, drainant plus de 30 MDH. De son côté, Attijariwafa bank a légèrement avancé de 0,15% mais avec une activité notable de 47,3 MDH.

Autre forte hausse à signaler, BMCI s’est appréciée de 3,84% à 588,80 DH. Sur les capitalisations moyennes, Stokvis Nord Afrique a gagné 3,30%, IB Maroc.com +3,70%, et LabelVie +2,58%.

Reflux sur certaines valeurs industrielles

Du côté des replis, quelques titres industriels ont reculé : Colorado (-3,07%), Microdata (-3,52%) et CMGP Group (-2,64%). CTM a également cédé près de 3% à 934 DH, dans un volume restreint.

Volumes en baisse, mais dominés par des blue chips

Le volume global des échanges sur le marché central s’est élevé à 381 MDH, concentré sur quelques valeurs : TAQA, Attijariwafa bank, Cosumar (23,2 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (31,4 MDH). Le marché a traité 1.144.891 titres via 4.073 contrats.

Bilan : une majorité de hausses, malgré un flux moyen

Sur les 77 actions cotées, 33 sont en hausse, 23 en baisse et 5 inchangées. Parmi elles, des sociétés comme Managem, Addoha, SNEP et Sonasid ont connu des mouvements limités, sans changement de tendance marquant.

