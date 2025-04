Rumeur de cyberattaque : Glovo Maroc rassure et dément toute fuite de données bancaires

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Depuis le 14 avril, de nombreuses alertes circulent sur les réseaux sociaux au Maroc, faisant état d’un supposé piratage de l’application Glovo. Des messages appelant les utilisateurs à supprimer leurs cartes bancaires de l’application ont été massivement partagés, suscitant l’inquiétude.

Face à cette vague de rumeurs, Glovo Maroc a réagi, ce mardi 15 avril, par voie de communiqué pour “rappeler, en toute transparence, les garanties offertes à ses utilisateurs en matière de protection des données bancaires”.

La plateforme dément catégoriquement toute faille de sécurité et assure qu’“aucune fuite de données” n’a été détectée dans ses systèmes.

“Les fausses informations évoquant un piratage de données bancaires via notre application sont infondées. Glovo n’a enregistré aucune fuite de données”, affirme l’entreprise.

La filiale marocaine de Glovo précise que toutes les informations bancaires des utilisateurs sont “cryptées et hébergées sur des serveurs sécurisés”, conformément aux standards internationaux en vigueur, notamment le PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), qui régit la sécurité des données de paiement.

“Glovo Maroc reste pleinement engagé à garantir une expérience sécurisée à l’ensemble de sa communauté et continuera à renforcer ses dispositifs de sécurité et de sensibilisation”, poursuit le communiqué qui invite les clients Glovo à contacter le service client “en cas de doute ou d’anomalie”.

