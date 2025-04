Le Maroc élu vice-président du Forum international des secrétariats généraux des gouvernements

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette élection a eu lieu lors du premier Forum international des secrétariats généraux des gouvernements, tenu du 8 au 11 avril à Conakry en République de Guinée, indique un communiqué du SGG.

Cet événement a réuni quatorze délégations en provenance de pays d’Afrique et d’Europe pour partager les expériences réussies et les bonnes pratiques, à renforcer la collaboration intergouvernementale et à développer des solutions innovantes adaptées aux défis de la gouvernance moderne, poursuit la même source.

A cette occasion, le Forum a désigné un bureau tournant du Forum et du Réseau africain des secrétariats généraux avec la République de Guinée comme président, et le Royaume du Maroc et la République du Tchad comme vice-présidents.

Au terme de trois jours d’échanges constructifs, le Forum a adopté la "Déclaration de Conakry" qui insiste sur l’importance du renforcement du rôle des SGG et de la consolidation de leurs capacités d’action en vue d'un meilleur encadrement juridique des activités des gouvernements, précise la même source.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.