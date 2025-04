Dislog mise sur Eramedic pour développer son pôle “Dispositifs médicaux”

Dislog Dispositifs Médicaux (DDM), filiale de de Dislog Group, a annoncé la signature d’un protocole définitif pour acquérir auprès de 3P Fund et Impulsia, 100% du capital d’Eramedic, société spécialisée dans l’ingénierie hospitalière, la distribution et la maintenance de dispositifs médicaux de haute technologie.

Dislog Group poursuit sa stratégie de croissance et de développement dans le secteur de la santé en intégrant Eramedic au nouveau pôle Dispositifs médicaux, filiale du groupe, précise un communiqué du groupe marocain.

Avec l’acquisition de Megaflex, Africare et bientôt Afrobiomedic, Farmalac et Eramedic, Moncef Belkhayat, PDG de Dislog, a déclaré : "Notre volonté est de devenir un one stop shop sur l’ensemble des aires thérapeutiques pour être leader des dispositifs médicaux au Maroc et offrir un service end to end".

À noter que le PDG d'Eramedic, Karim Haj Riffi, restera aux commandes pour épauler DDM et pour aller chercher un nouveau palier de développement, poursuit la même source.

Dislog Dispositifs Médicaux a été conseillée sur le volet financier/M&A par la banque d'affaires Fintrust Capital (représentée par Moncef Benzakour) et par Me Rachid Hilmi sur le volet juridique.

Les actionnaires d'Eramedic ont été conseillés sur le volet financier/M&A par la banque d'investissement Majorelle Capital.

Cette opération reste soumise à l'accord du Conseil de la concurrence.

