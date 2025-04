Bourse de Casablanca : le MASI franchit les 17.000 points en hausse de 2,9%

EFFET TRUMP. Alors que les tensions commerciales s’apaisent, la Bourse de Casablanca confirme sa reprise. L’indice MASI clôture en nette hausse et repasse au-dessus du seuil symbolique des 17.000 points, soutenu par un regain d’optimisme des investisseurs.

Après plusieurs séances agitées dans le sillage des annonces américaines sur les droits de douane, le marché casablancais reprend des couleurs. À la clôture de ce lundi 14 avril, l’indice MASI a augmenté de 2,88% à 17.056,95 points, dépassant le seuil technique des 17.000 points. Le MASI 20 progresse de 2,82% à 1.386,17 points, tandis que le MASI ESG augmente de 2,19% à 1.168,17 points.

Ce rebond traduit une phase de reconstitution des portefeuilles, les investisseurs ayant retrouvé un certain calme après la modération du discours de Donald Trump sur les tarifs douaniers. La séance a été marquée par des volumes élevés : plus de 624 MDH échangés, et une capitalisation globale qui dépasse 888 MMDH.

Les plus fortes hausses

Les valeurs industrielles et financières ont particulièrement soutenu la tendance haussière :

BMCI s’envole de +9,69% à 567 DH

s’envole de Alliances grimpe de +9,56% à 510 DH

grimpe de Sonasid progresse de +9,01% à 2.093 DH

progresse de Wafa Assurance bondit de +8,77% à 4.900 DH

bondit de CMGP Group avance de +7,56% à 326 DH

Les plus fortes baisses

Peu de titres ont fini dans le rouge. Les replis sont restés contenus :

IB Maroc.com : -4,52% à 37,61 DH

: -4,52% à 37,61 DH M2M Group : -3,08% à 504 DH

: -3,08% à 504 DH Sanlam Maroc : -2,50% à 1.950 DH

: -2,50% à 1.950 DH Stokvis Nord Afrique : -1,76% à 53,05 DH

: -1,76% à 53,05 DH CIH : -1,44% à 410,75 DH

Source : medias24.com

