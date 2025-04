RDV Business. CDG Invest renforce le programme 212Founders et déploie deux nouvelles offres

Contenu Partenaire

Deux dispositifs sont désormais en place : Expand212, pour structurer l’expansion des start-up marocaines à l’international, et HQ212, pour faciliter l’installation de start-up internationales au Maroc. L’ambition est claire : consolider la position du Maroc comme plateforme d’innovation et fluidifier les passerelles entre les écosystèmes.

Lancée en 2019, le programme 212Founders a déjà accompagné plus de 135 start-up en phase d'idéation et d'amorçage, avec 24 financements réalisés et deux exits. En cinq ans, le programme est parvenu à instaurer un accompagnement structuré, mêlant mentorat, financement et ouverture à l’international. Mais aujourd’hui, face à un marché de plus en plus concurrentiel, il s’agit de changer d’échelle.

"L’enjeu n’est plus seulement d’aider à lancer une start-up, mais de l’accompagner à se consolider et à s’exporter", confie Nawfal Fassi Fihri, directeur du programme 212Founders. C’est dans cette logique que s’inscrivent les nouvelles offres Expand212 et HQ212.

Structurer l’ambition internationale des start-up marocaines

L’offre Expand212 a été pensée pour répondre à une attente forte et récurrente des fondateurs : celle de franchir un cap en accédant à de nouveaux marchés, tout en bénéficiant d’un accompagnement structuré et de financements pour sécuriser chaque étape du développement. Elle s’adresse aux start-up ayant validé leur modèle localement et prêtes à s’internationaliser de manière méthodique et soutenable. Le dispositif repose sur un triptyque clair :

- exploration des marchés cibles ;

- structuration des opérations et du financement (avec notre réseau de co-investisseurs) ;

- connexion avec les bons partenaires.

Expand212 comprend un accompagnement terrain sur les zones ciblées, des mises en relation personnalisées avec des experts locaux, des investisseurs et des partenaires commerciaux, ainsi qu’un soutien stratégique et juridique pour préparer et exécuter l’expansion.

Ce positionnement vise à dépasser ce que l’on observe trop souvent : des start-up marocaines performantes à l’échelle locale, mais confrontées à des blocages dès qu’il s’agit de scaler. Avec Expand212, l’ambition est de construire des trajectoires internationales crédibles, solides et soutenues.

Un guichet pour les start-up étrangères

L’offre HQ212 s’adresse aux start-up étrangères qui envisagent le Maroc comme un hub stratégique, non seulement pour accéder aux marchés africains, mais aussi pour bénéficier d’un écosystème d’innovation en croissance, d’un cadre d’affaires structuré et d’un ancrage régional compétitif.

Le programme leur propose un accompagnement sur mesure, un accès facilité à des partenaires locaux et institutionnels, ainsi qu’un co-investissement pouvant aller jusqu’à 13 millions de DH. Le Maroc se positionne comme un environnement favorable et structuré, à la croisée de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Accès sélectif aux nouveaux dispositifs

L’accès aux deux nouveaux dispositifs reste sélectif : les start-up doivent démontrer un produit validé, une traction marché avérée, et une vision claire de leur trajectoire de développement.

Pour les start-up internationales, un lien stratégique et concret avec le Maroc est également requis, que ce soit à travers leur implantation, leur marché cible ou leurs partenariats locaux.

CDG Invest installe un pont entre les écosystèmes

Avec ces deux offres, CDG Invest renforce son rôle d’acteur pivot. Dans un contexte où les start-up marocaines regardent de plus en plus vers des marchés étrangers et où les acteurs internationaux cherchent un environnement structurant sur le continent, le Maroc peut se positionner comme un point d’entrée stratégique dans la région.

212Founders, dans cette nouvelle configuration, joue un rôle de facilitateur de mouvements croisés, avec une méthodologie qui reste ancrée dans la réalité opérationnelle.

Pour en savoir plus ou candidater : www.212founders.com

