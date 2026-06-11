Mondial 2026 : Aguerd et Ezzalzouli vraiment forfaits ?

EXCLUSIF. Voici la réponse à la question que tout le monde se pose à la suite de l'actualisation de la liste des joueurs marocains enregistrés auprès de la FIFA pour la Coupe du monde.

La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre dans les premières heures de ce jeudi 11 juin 2026. Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli, deux piliers de la sélection nationale de football, sont donnés pour forfaits pour la Coupe du monde qui débute aujourd'hui même en Amérique du Nord.

Une information qui fait suite à l'actualisation, sur le site officiel de la FIFA, de la liste des 26 joueurs marocains opérationnels pour le Mondial. Aguerd et Ezzalzouli, contrairement à ce qui était encore le cas la veille, n'y sont plus. Ils sont respectivement remplacés par Marwane Saâdane et Amine Sbaï, qui évoluent aux mêmes postes que leurs deux acolytes, à savoir ceux de défenseur central et d'ailier.

On sera fixés demain

Or, contactée par nos soins, une source autorisée nous a indiqué que Aguerd et Ezzalzouli sont toujours susceptibles de réintégrer le groupe de Mohamed Ouahbi, "si le staff médical marocain le décide". "Ce n'est toujours pas définitif comme forfait et le Maroc a le dernier mot jusqu'à demain minuit", explique-t-on, c'est-à-dire vendredi 13 juin à minuit.

(Publicité)

(Publicité)

Le staff médical marocain n'a pas encore pris sa décision finale concernant Ezzalzouli. D'autres examens sont prévus ce vendredi. La décision finale sera alors prise.

Ezzalzouli a été touché au genou droit lors de l'amical du 7 juin 2026 face à la Norvège.

Examiné à plusieurs reprises, il conserve tout de même donc des chances de pouvoir disputer, à l'instar d'Aguerd, sa deuxième Coupe du monde consécutive. Et ainsi chercher à au moins rééditer l'exploit d'il y a quatre ans au Qatar, où le Maroc était parvenu à se hisser jusqu'au dernier carré pour la première fois pour une sélection africaine.

Comptant à son actif 60 sélections depuis août 2016, Aguerd a pris le leadership de la défense centrale marocaine à la suite de la baisse de forme puis de la retraite internationale de l'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, Romain Saïss.

Évoluant cette saison 2025/2026 à l'Olympique de Marseille, en France, il n'a plus disputé de match depuis le 1er mars 2026, après l'aggravation d'une blessure à l'aine qu'il traînait depuis un certain temps et qui a finalement nécessité qu'il passe sur le billard. Et c'est parce qu'il est incertain que Ouahbi, en amont, avait pris soin d'appeler Saâdane en renfort, à titre de réserviste.

MISE À JOUR

Le verdict médical est finalement tombé ce jeudi 11 juin. Abdessamad Ezzalzouli a confirmé lui-même son absence de la compétition. Dans un message publié sur son compte Instagram, l’ailier marocain a indiqué qu’il ne sera pas en mesure de participer à la Coupe du monde.

"Mon absence à une compétition d’une telle importance est un coup dur, et je ne nie pas qu’elle est douloureuse. Mais dans les moments difficiles, la foi, la patience et la gratitude sont ce que nous avons de plus précieux". Il a adressé ses encouragements à la sélection nationale, assurant "avoir confiance en ses coéquipiers pour défendre les couleurs du Royaume avec fierté".

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.