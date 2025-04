L'UM6P formera 200.000 jeunes footballeurs à l'intelligence artificielle

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le ministère de la Transition numérique et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avec le soutien du ministère de l’Économie et des finances, ont signé ce lundi 14 avril à Marrakech un accord de partenariat visant à former 200.000 enfants footballeurs à l’intelligence artificielle.

Cet accord a été conclu en marge de la 3ᵉ édition de Gitex Africa Morocco, organisée du 14 au 16 avril à Marrakech. Il prévoit l’initiation, dès l’âge de 8 ans et jusqu’à 14 ans, à l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, en parallèle de leur formation sportive.

Les discussions entre la FRMF et les partenaires du projet portaient sur les enfants issus du milieu rural. L’ambition est désormais d’élargir le programme à l’ensemble du Royaume.

"Face au manque de talents dans l’IA, il faut penser en termes de scalabilité", a déclaré Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, à l’occasion de la signature de l’accord.

