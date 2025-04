La bourse de Casablanca signe un fort rebond : le MASI reprend plus de 3%

EFFET TRUMP. La bourse de Casablanca a signé un fort rebond ce lundi 14 avril, portée par un mouvement de rattrapage sur les grandes capitalisations. L’indice MASI a gagné 3,17%, avec 50 valeurs en hausse sur les 62 traitées.

La bourse de Casablanca a renoué avec une dynamique nettement positive, dans le sillage de l’accalmie géopolitique et d’un retour progressif de l’appétit pour le risque. L’indice MASI a bondi de 3,17% à 16.579,84 points, effaçant une partie des pertes enregistrées depuis le début du mois. Le MASI 20 a, pour sa part, progressé de 3,32% à 1.348,16 points, porté par les grandes capitalisations.

Un regain d’intérêt pour les grandes valeurs

Le marché a enregistré un volume global de 298,2 MDH, concentré sur des poids lourds comme Itissalat Al-Maghrib (IAM), TGCC, Douja Prom Addoha et Attijariwafa bank. Pas moins de 1,45 million de titres ont changé de main au cours de la journée, pour un total de 2.627 contrats exécutés.

Parmi les locomotives de la séance, IAM a progressé de 3,04% à 111,80 DH, avec un volume échangé de 37,6 MDH sur près de 339.000 titres. TGCC a pris 4,22% à 662 DH, drainant plus de 22,8 MDH. Addoha, très recherchée, s’est appréciée de 3,81% à 39,25 DH, avec 542.885 titres échangés pour un montant dépassant 21 MDH. Enfin, Attijariwafa bank a gagné 2,84% à 648 DH, avec 33.587 titres traités.

Les plus fortes hausses

La séance a été marquée par une flambée spectaculaire de plusieurs titres :

Wafa Assurance bondit de +9,99% à 4.505 DH , avec un volume de 4,7 MDH sur seulement 1.034 titres . Une variation impressionnante sur de faibles échanges, souvent révélatrice d’un manque de liquidité ou d’un ajustement technique.

bondit de , avec un volume de sur seulement . Une variation impressionnante sur de faibles échanges, souvent révélatrice d’un manque de liquidité ou d’un ajustement technique. BMCI grimpe de +9,98% à 516,90 DH , bien que très peu échangée ( 122 titres pour un volume d’à peine 63.000 DH ), ce qui peut également s’apparenter à une correction ponctuelle sur un titre peu liquide.

grimpe de , bien que très peu échangée ( pour un volume d’à peine ), ce qui peut également s’apparenter à une correction ponctuelle sur un titre peu liquide. Salafin complète le podium des plus fortes progressions, avec une hausse de +9,82% à 660 DH, portée par un volume de 330.000 DH.

D’autres hausses significatives incluent :

Ciments du Maroc : +6,88% à 1.849 DH

: +6,88% à 1.849 DH Résidences Dar Saada : +7,47% à 105 DH

: +7,47% à 105 DH CIH : +6,59% à 416,75 DH

: +6,59% à 416,75 DH Sonasid : +6,67% à 1.920 DH

: +6,67% à 1.920 DH TAQA Morocco : +7,01% à 1.954 DH

: +7,01% à 1.954 DH SMI : +6,05% à 2.384 DH

: +6,05% à 2.384 DH Fenie Brossette : +6,42% à 247,90 DH

: +6,42% à 247,90 DH TotalEnergies Marketing Maroc : +6,25% à 1.700 DH

Les plus fortes baisses

À l’opposé, quelques valeurs ont terminé dans le rouge, à commencer par :

Sanlam Maroc , en fort repli de -6,63% à 2.000 DH , sur un volume de 448.000 DH pour 224 titres .

, en fort repli de , sur un volume de pour . Promopharm , en recul de -3,79% à 940 DH , sur 31 titres seulement.

, en recul de , sur seulement. Stroc Industrie, qui cède -1,56% à 56 DH, avec plus de 2.200 titres échangés.

D’autres replis plus modérés ont été observés sur Afriquia Gaz (-1,20%) et CTM (-0,96%).

La séance s’est distinguée par une très large domination des hausses sur le marché.

Sur les 77 actions cotées à la bourse de Casablanca, 62 ont été effectivement traitées. Parmi elles, 50 valeurs ont terminé en hausse, traduisant un net retour de l’optimisme parmi les investisseurs. Il s’agit de l’un des plus larges mouvements de hausse enregistrés en une seule séance depuis le début de l’année.

À l’inverse, seulement 7 actions ont clôturé en baisse, confirmant le caractère très unidirectionnel de la journée. Enfin, 5 titres ont terminé inchangés, signe que la majorité du marché a réagi positivement aux facteurs porteurs du jour.

Source : medias24.com

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.