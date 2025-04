La Bourse de Casablanca démarre la semaine en hausse de 2,6%

EFFET TRUMP. Portée par le fait que Donald Trump a calmé le jeu sur les tarifs douaniers, la Bourse de Casablanca a ouvert en nette hausse ce lundi. Les principales capitalisations enregistrent de fortes progressions, tirant les indices vers le haut.

Après que Donald Trump a tempéré ses positions sur les tarifs douaniers, la Bourse de Casablanca a ouvert en nette hausse ce lundi matin, portée par une dynamique résolument positive sur les principales capitalisations.

À 10 h 24, l’indice MASI s’apprécie de 2,59% à 16.486,53 points, portant son gain annuel à 11,6%. Le MASI 20 progresse de 2,82% à 1.341,70 points, tandis que le MASI ESG grimpe de 2,60% à 1 135,95 points.

Les volumes d’échanges s’établissent à 9,8 millions de dirhams, pour une capitalisation boursière globale dépassant 861 milliards de dirhams.

Wafa Assurance signe la plus forte hausse de la matinée, avec un bond de 9,99% à 4.505 DH, soit un gain de 409 DH. La Société des Boissons du Maroc s’apprécie de 7,76% à 2.124 DH, en hausse de 153 DH. Ciments du Maroc gagne 132 DH, soit une progression de 7,63%, pour atteindre 1.862 DH. TAQA Morocco suit avec une hausse de 7,12% à 1.956 DH, en hausse de 130 DH. CIH évolue également dans le vert, à 417,45 DH, soit une progression de 6,76% et un gain de 26,45 DH.

Du côté des baisses, CTM recule de 3,13% à 895 DH, en baisse de 28,9 DH. Colorado cède 2,54% à 57,50 DH. Risma baisse à 271 DH, en recul de 1,45%. S.M Monétique se replie de 1,19% à 415 DH.

Ce début de séance témoigne de l’optimisme des investisseurs. Reste à voir si cette dynamique se maintiendra jusqu’à la clôture.

Source : medias24.com

