Hydrocarbures. Hunt Oil obtient une première période complémentaire de recherche sur le permis offshore Mogador

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

À la suite d’une récente décision de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable (MTEDD), publiée au Bulletin Officiel, la compagnie Hunt Oil Company bénéficie d’une période complémentaire de recherche de deux ans sur sa licence offshore Mogador, valable jusqu’au 3 janvier 2027.

La licence d'exploration de Mogador, située entre Agadir et Essaouira, couvrait une superficie initiale de 11.751 km², répartie en six permis de recherche au large de l’océan Atlantique. Elle a été initiée pour la première fois le 3 janvier 2020 pour une période initiale de cinq ans.

Selon l’article 10 du code des hydrocarbures, la superficie initiale du permis sera réduite de 5 fois 10% à l’occasion de la première des périodes complémentaires. Elle couvre désormais une superficie totale de 7050,8 Km².

Au sud de cette licence, la société Genel Energy avait foré un premier puits (Cap Juby) en mars 2014. Bien que ce forage ait confirmé la présence de pétrole lourd, des contraintes techniques et économiques liées à son extraction ont finalement conduit à l'abandon du projet. Un second puits offshore, réalisé en novembre 2014, a bien intersecté une formation pétrolière, mais les tests de production se sont révélés non concluants en raison de débits insuffisants pour une exploitation rentable.

Suite à ces résultats, Genel Energy prévoit de forer un troisième puits, Banasa-1, jugé plus prometteur, et continue de chercher un opérateur pour financer le projet dans le cadre d'un processus de farm-out.

Dans la même région, d’autres compagnies sont actuellement en phase de développement préliminaire. Il s’agit principalement d’Esso, un major d’exploration pétrolière qui se situe à l’ouest de la licence de Mogador avec deux licences d’exploration offshore Agadir-Ifni et Safi-Essaouira, couvrant une superficie totale de 130.064,9 km².

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.