Les prévisions météorologiques pour le dimanche 13 avril 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 13 avril 2025 :

- Temps passagèrement nuageux, avec pluies ou ondées et risque d’orages isolés, sur l’Oriental, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et par endroits sur les plaines Nord et Centre.

- Temps passagèrement nuageux le Nord-Ouest des provinces Sud, avec ondées ou faibles pluies par endroits.

- Quelques flocons de neiges sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur l’Oriental, les provinces sud et les Haut et Moyen Atlas, avec soulèvement de quelques chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 01/10°C sur l’Atlas et le Rif et de l’ordre de 11/17°C ailleurs.

- Température en légère baisse.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et entre Tanger et Cap Sim et peu agitée à agitée au Sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues :

Min Max-

-Oujda 12 17

-Bouarfa 12 19

-Al Hoceima 14 20

-Tétouan 13 20

-Sebta 14 18

-Mellilia 15 18

-Tanger 14 19

-Kénitra 16 18

-Rabat 15 19

-Casablanca 15 19

-El Jadida 16 19

-Settat 13 17

-Safi 16 20

-Khouribga 11 15

-Béni Mellal 13 18

-Marrakech 14 19

-Meknès 13 16

-Fès 13 17

-Ifrane 06 12

- Taounate 14 18

- Errachidia 12 20

- Ouarzazate 10 22

- Agadir 15 22

- Essaouira 15 20

- Laâyoune 14 26

- Smara 17 27

- Dakhla 19 23

- Aousserd 17 30

- Lagouira 19 27

- Midelt 08 16.

