Sidi Kacem : saisie de 25 tonnes de chira destinées à l’Europe (DGSN)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette opération sécuritaire a permis d’intercepter un grand camion-remorque de transport de marchandises au niveau de la route nationale reliant les villes de Sidi Kacem et de Fès, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant que l’opération de fouille du véhicule a permis la découverte de la cargaison de drogues, qui se compose de 628 ballots destinés au trafic international par voie maritime et dont le poids total atteint 25 tonnes et 45 kilogrammes.

Les procédures de recherche effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation du chauffeur du camion et de son assistant, âgés respectivement de 36 et 39 ans, relève la même source, qui ajoute que les deux individus ont des antécédents judiciaires.

#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات

سيدي قاسم.. توقيف شخصين وإحباط محاولة تهريب 25 طنا و45 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في عملية نوعية ومشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني pic.twitter.com/32y1CadnJk — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 10, 2025

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire confiée à la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ) sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle en vue d’appréhender l’ensemble des complices de ce réseau criminel.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints menés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue, conclut le communiqué.

La DGSN ne révèle pas la ou les destinations finales de la drogue saisie. Cependant, les inscriptions portées sur certains des 628 ballots permettent d'en deviner quelques-unes, dont Madrid, Paris et Lyon.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.