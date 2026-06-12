Les Bourses mondiales grimpent, saluent les avancées vers un accord au Moyen-Orient

Les Bourses mondiales grimpent vendredi, galvanisées par la chute des prix du pétrole avec les espoirs d'un accord de paix imminent entre Washington et Téhéran, tandis que les investisseurs attendent les premiers pas de SpaceX sur le Nasdaq pour la plus importante introduction en Bourse de l'histoire.

"Les marchés actions mondiaux terminent la semaine en forte hausse, portés par un puissant mouvement de soulagement", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

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"Les dernières 24 heures ont été marquées par un renversement spectaculaire de la trajectoire du conflit entre les États-Unis et l'Iran: les espoirs croissants d'un accord ont fait chuter" le prix du pétrole, résume Jim Reid, économiste de la Deustche Bank, poussant les prix du brut à leur plus bas depuis près de deux mois.

Vers 08H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, la référence mondiale, perdait encore 2,76% à 87,91 dollars, et celui de WTI, son équivalent américain, cédait 2,61% à 85,42 dollars.

Donald Trump a annulé jeudi des frappes américaines qu'il avait menacé de lancer dans la soirée contre l'Iran, assurant qu'un terrain d'entente avait été trouvé.

"Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran et, une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe", a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale.

"Ce qui est incroyable, c'est qu'après trois mois de ce genre de déclarations, les marchés continuent de réagir à des paroles qui ont peu de substance", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, rappelant que "rien n'indique que cette fois sera la bonne".

D'autant que la diplomatie iranienne a assuré que Téhéran n'avait pas encore décidé s'il était prêt à signer l'accord.

Malgré cela, "la réaction des marchés a été immédiate", souligne Jim Reid. "La forte baisse du pétrole, combinée aux espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz, a conduit les investisseurs à réduire leurs anticipations de hausses rapides de taux cette année", faisant reculer les taux des emprunts des Etats sur le marché obligataire.

- Les Bourses exultent de concert -

Les marchés d'actions ont quant à eux "fortement progressé, les investisseurs se montrant plus optimistes quant aux perspectives à court terme grâce à la perspective d'une inflation plus faible et d'un nombre réduit de hausses de taux", poursuit M. Reid.

Vers 08H15 GMT, la Bourse de Paris prenait 2,18%, Francfort 2,03% et Milan 2,09%.

Londres grimpait également (+1,44%) mais restait derrière ses homologues en raison de sa corrélation avec les prix du brut. L'indice FTSE 100, fortement exposé aux valeurs énergétiques, souffre notamment des reculs de BP (-3,12%) et Shell (-2,29%). La baisse des cours du pétrole pèse mécaniquement sur les perspectives de bénéfices de ces groupes.

Les places asiatiques s'affichent aussi en forte hausse, profitant pleinement de la détente sur les marchés pétroliers.

A la Bourse de Tokyo, l'indice phare Nikkei a gagné 2,84%. A Séoul, l'indice de référence Kospi s'est envolé de 4,63%.

Leurs voisines Shanghai (+1,25%) ou encore Taïwan (+2,36%) ont aussi terminé en hausse. Hong Kong gagnait 1,93% dans les derniers échanges.

Les économies asiatiques étant parmi les plus grands importateurs nets de brut au monde, une baisse des prix de l'énergie est généralement perçue comme un soutien à la croissance, en réduisant les coûts d'importation et les pressions inflationnistes.

- Décollage historique et imminent de Space X -

En parallèle, "l'enthousiasme suscité par l'introduction en Bourse de SpaceX a renforcé l'appétit pour le risque jeudi, et le mouvement pourrait se poursuivre", commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

L'entreprise a confirmé jeudi son objectif de lever 75 milliards de dollars lors de l'opération, soit le triple de la plus importante entrée en Bourse de l'histoire, celle du pétrolier Saudi Aramco en 2019.

SpaceX est désormais valorisé 1.765 milliards de dollars, soit l'une des dix plus grosses capitalisations boursières du monde.

"Cette journée pourrait entrer dans l'histoire" comme celle où Elon Musk deviendrait la première personne à franchir la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars, abonde Ipek Ozkardeskaya.

Pour Mme Brooks, "le véritable test commence aujourd'hui avec ses premiers échanges sur le Nasdaq".

"Après le fort rebond des marchés jeudi, les conditions semblent réunies pour un démarrage en fanfare, mais le moindre signe de faiblesse sur la principale place technologique américaine pourrait faire trembler les marchés financiers", souligne-t-elle.