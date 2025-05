DeepTech Summit 2025 : l’UM6P place l’intelligence artificielle au centre de l’innovation DeepTech

L’Université Mohammed VI Polytechnique organise, les 8 et 9 mai à Benguerir, la deuxième édition du DeepTech Summit. L’événement réunit chercheurs, startups, investisseurs et institutions autour des enjeux de transformation technologique en Afrique, avec un accent particulier sur l’innovation scientifique et entrepreneuriale.

L’Université Mohammed VI Polytechnique organise, les 8 et 9 mai à Benguerir, la deuxième édition du DeepTech Summit. L’événement réunit chercheurs, startups, investisseurs et institutions autour des enjeux de transformation technologique en Afrique, avec un accent particulier sur l’innovation scientifique et entrepreneuriale.

Les 8 et 9 mai 2025, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) organise sur son campus de Benguerir la deuxième édition du DeepTech Summit (DTS), placée cette année sur le thème : "Redéfinir le progrès : comment l’intelligence artificielle transforme l’innovation DeepTech".

Ce rendez-vous s’inscrit dans la continuité des efforts de l’UM6P pour faire émerger une innovation scientifique, entrepreneuriale et industrielle ancrée dans les réalités africaines. Il se veut un espace d’expérimentation collective et de dialogue entre les mondes académique, industriel et sociétal.

Une plateforme d’accélération pour les startups DeepTech

Véritable vitrine de l’innovation technologique, le DTS 2025 met l’accent sur l’accompagnement des startups DeepTech à travers une série de dispositifs concrets : sessions de pitch, rencontres de mise en relation ciblée avec des fonds d’investissement (CVC Track, Reverse Pitch, Pitch me in the Dark), et échanges avec des acteurs du financement, du corporate venturing et du monde institutionnel.

À travers cette programmation, l’événement entend catalyser les synergies entre porteurs de projets et partenaires stratégiques, avec pour objectif de soutenir le développement d’une DeepTech africaine connectée aux enjeux globaux.

"Cette deuxième édition interroge un moment charnière : celui où l’intelligence artificielle rebat les cartes de la DeepTech, autant dans les laboratoires que dans les chaînes de valeur. C’est un appel à relier l’avant-garde technologique aux enjeux réels, avec l’Afrique comme terrain d’invention", souligne Yassine Laghzioui, directeur de l’entrepreneuriat et du venturing de l’UM6P, et CEO d’UM6P Ventures.

Conférences, panels thématiques et ateliers rythmeront les deux journées du sommet, réunissant chercheurs, entrepreneurs, investisseurs et décideurs. Il s’agira d’explorer les leviers d’une transition technologique inclusive, en phase avec les spécificités des écosystèmes émergents du continent.

Dans un contexte de transformation accélérée par l’intelligence artificielle, l’Afrique dispose, selon les organisateurs, d’une "fenêtre stratégique" pour développer des solutions adaptées dans des secteurs critiques tels que la santé, l’eau, l’énergie, l’agriculture ou encore l’éducation.

Le DTS Prize : valoriser l’innovation de rupture

Nouvelle initiative de cette édition, le DTS Prize distinguera les startups utilisant des technologies de pointe pour répondre à des défis contemporains, notamment dans la santé ou les énergies renouvelables. Parmi plus de 150 candidatures reçues, les startups finalistes bénéficieront d’une visibilité renforcée, d’un accompagnement personnalisé et de potentielles ouvertures vers des financements. Un prix spécial récompensera également une initiative portée par un écosystème africain.

Le sommet mettra aussi à l’honneur les sociétés de capital-risque contribuant à l’émergence d’une nouvelle génération d’innovateurs africains.

Quantum computing, une piste d’avenir pour l’Afrique

Parmi les thématiques prospectives abordées, le calcul quantique (quantum computing) occupe une place centrale. Bien que toujours en phase exploratoire, cette technologie est perçue comme un levier de leapfrogging (saut technologique) pour les écosystèmes africains. Elle ouvre des perspectives dans des domaines comme la santé de précision, la cybersécurité ou encore la modélisation moléculaire, où les besoins en puissance de calcul, en souveraineté numérique et en valorisation des ressources locales sont cruciaux.

Le DTS plaide ainsi pour une collaboration renforcée entre universités, industries et pouvoirs publics afin de structurer un cadre partagé d’investissement dans la recherche fondamentale, les infrastructures et la formation.

