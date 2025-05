La Bourse de Casablanca démarre la semaine en baisse

La Bourse de Casablanca entame la semaine sur une note baissière. Le MASI recule de 0,41% ce lundi 5 mai 2025.

À l’issue de la séance du 5 mai 2025, l’indice MASI a cédé 0,41% pour se stabiliser à 17.437,22 points. Le MASI 20 recule de 0,40%, le MASI ESG de 0,63%, tandis que le MASI Mid & Small Cap limite sa baisse à 0,12%.

Le marché reste toutefois bien orienté en 2025, avec une performance annuelle de +18,03% pour le MASI. En variation mensuelle, l’évolution demeure modérée (+0,27%).

Le volume global échangé s’établit à seulement 79 MDH, dont 66,4 MDH sur le marché central. Aucun bloc significatif n’a été traité.

La séance a été marquée par quelques belles performances individuelles. Auto Hall s’adjuge 3,9% à 80 DH sur un volume important de 9,5 MDH. M2M Group progresse de 4,99% à 547 DH, et CTM avance de 3,64% à 932,80 DH.

Maghrebail gagne 3,29%, tandis que IB Maroc.com (+2,44%) et Stokvis Nord Afrique (+2,14%) signent également de bonnes performances.

À l’opposé, certaines valeurs subissent de lourdes pertes. Dari Couspate chute de -5,97% à 3.338 DH, Zellidja recule de -5,98%, et Jet Contractors perd -3,27% à 2.099 DH. Bank of Africa abandonne -3,10% à 219 DH.

Sur les 77 valeurs cotées, 65 ont été traitées : 29 en baisse, 24 en hausse, et 12 inchangées. Le marché reste donc partagé, avec un léger biais baissier.

Source : medias24.com

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.