Les transferts des MRE chutent de 6,2% à fin mars 2025 par rapport à 2024 (Office des changes)

Transferts des MRE : baisse à fin mars 2025

Selon le dernier bulletin de l'Office des changes, les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger ont atteint 26,22 MMDH contre 27,96 MMDH à la même période en 2024, en recul de 6,2%.



Source : Office des changes, données provisoires à fin mars 2025.

