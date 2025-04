La Bourse de Casablanca termine en baisse, le MASI recule de 0,41%

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse ce 29 avril 2025, tirée vers le bas par plusieurs grandes capitalisations. Le MASI recule de 0,41%, dans un volume d’échanges modéré de 287 millions de dirhams.

À la clôture de la séance du 29 avril 2025, le MASI a cédé 0,41% pour s'établir à 17.371,81 points, tandis que le MASI 20 a reculé de 0,37% à 1.415,37 points. Le MASI ESG et le MASI Mid and Small Cap ont également terminé en territoire négatif, avec des baisses respectives de 0,48% et 0,86%.

Le volume global échangé sur le marché central s'est élevé à 287 MDH, porté notamment par TGCC (42,3 MDH), Bank of Africa (28,3 MDH) et Akdital (26,5 MDH). La capitalisation boursière ressort à 906,5 MMDH.

Sur le plan des variations individuelles, TGCC a progressé de 1,39% à 730 DH, tandis que Bank of Africa s'est apprécié de 1,85% à 220 DH. Akdital a gagné 0,84% à 1.442 DH.

À l'inverse, plusieurs poids lourds ont pesé sur la tendance, notamment Attijariwafa bank (-0,90% à 659 DH), BCP (-0,97% à 264,5 DH) et Itissalat Al-Maghrib (-0,87% à 113,3 DH). Parmi les plus fortes baisses de la séance figurent Réalisations Mécaniques (-5,77%), Sanlam Maroc (-3,85%) et HPS (-3,45%).

Au final, sur les 77 valeurs cotées, 62 ont été échangées : 19 en hausse, 37 en baisse et 6 sont restées inchangées.

