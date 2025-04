Cybersécurité : le secteur public renforce ses défenses face aux nouvelles menaces

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Plusieurs administrations publiques marocaines, conscientes des nouveaux enjeux de la cybersécurité, intensifient leurs investissements dans des infrastructures informatiques performantes et des solutions de sécurité homologuées à même de répondre aux multiples défis.

Depuis 2019, nous avons identifié 252 marchés publics relatifs à la cybersécurité. Au moins 17 marchés ont été lancés depuis la dernière attaque contre la CNSS dont des mises à jour de logiciels (étape loin d'être anodine); des audits et scans de vulnérabilités ; l'acquisition de solutions d'authentification fortes...

C’est dans ce contexte que le ministère des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a lancé dernièrement un appel d'offres pour le renouvellement de sa solution antivirus.

Cette initiative fait partie d'une politique globale de modernisation de la cybersécurité, en conformité avec les normes internationales et les recommandations de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI).

Le marché en question a été attribué à un prestataire certifié PASSI (prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifié), garantissant ainsi une expertise reconnue par les autorités nationales, le respect des normes de sécurité les plus rigoureuses, une conformité stricte avec le cadre réglementaire marocain et des compétences techniques avérées dans le domaine.

Obéissant à des critères de choix rigoureux, cette initiative intervient dans le cadre des efforts continus du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, visant à protéger les données sensibles, à garantir la continuité des services publics, à renforcer la confiance des citoyens dans les services numériques et à s'adapter à l'évolution des cyberrisques et à faire face aux défis du numérique.

