Bourse de Casablanca. Le MASI termine en hausse

La Bourse de Casablanca a terminé la séance du 24 avril 2025 dans le vert, soutenue par des performances marquées sur plusieurs valeurs moyennes.

La séance boursière du jeudi 24 avril 2025 s’est soldée par une progression modérée du marché casablancais. L’indice MASI a gagné 0,44% à 17.299,38 points, portant sa performance annuelle à +17,10%. Le MASI 20 s’est apprécié de 0,5% pour clôturer à 1.407,68 points (+17,99% YTD), tandis que le MASI ESG progresse de 0,44% à 1.189,03 points (+14,91% depuis le début de l’année).

Un volume en ligne avec la moyenne récente

Le volume global des échanges s’est établi à 558 MDH, dans la moyenne des dernières séances. La capitalisation boursière atteint 902,4 MMDH, portée par la dynamique positive des indices et la valorisation soutenue de plusieurs grandes capitalisations.

Le podium des plus fortes hausses de la séance revient à :

SRM à 445,45 DH , en hausse de +9,99%

à , en hausse de S2M à 622,30 DH , également en hausse de +9,99%

à , également en hausse de Salafin à 678,90 DH, avec un gain de +8,09%

Du côté des baisses, on note les reculs suivants :

Sanlam Maroc à 1.898 DH , en baisse de -5,10%

à , en baisse de Promopharm à 950 DH , en baisse de -3,85%

à , en baisse de CTM à 920,10 DH, en repli de -2,43%

Source : medias24.com

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.