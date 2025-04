Réhabilitation de l’ancienne décharge de Médiouna : la plantation des espaces verts achevée dans trois mois

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Son ouverture au public, après réhabilitation, avait été promise pour fin 2024, comme l’avait déclaré Nabila Rmili, maire de Casablanca, lors de la session d’octobre de la même année.

Mais, pour des raisons jamais complètement élucidées, ce projet de grande envergure a pris beaucoup de retard.

Interrogé par Médias24, Ahmed Afilal, vice-président de la commune de Casablanca, nous apporte un début de réponse. "On avait promis aux Casablancais de réhabiliter l’ancienne décharge de Médiouna qui représentait un point noir pour la ville. La décharge a été fermée il y a quelques années (en 2021, NDLR) et nous sommes actuellement au dernier stade de la première phase de cette réhabilitation", nous répond l’élu casablancais.

"Cette première phase, qui consiste en la plantation des espaces verts, devrait s’achever dans environ 3 mois au maximum", poursuit Ahmed Afilal. Quid alors des autres installations promises dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne décharge de Médiouna ?

"On avait également promis de mettre en place des espaces pour les jeunes et des aires de jeux. On attend sa stabilisation finale pour pouvoir entamer cette seconde phase, puisqu’elle était devenue une montagne de déchets", explique le vice-président du conseil de la ville.

Selon nos informations, les travaux de plantation des espaces verts sont en cours, mais aucune source n’a été en mesure de nous révéler le nom de la société chargée de ces travaux et nos recherches sont restées vaines pour retrouver la trace d’un éventuel marché public dans ce sens. Tout ce que l’on sait est que c’est la société NOVEC qui a été chargée de l’étude et de l’assistance technique relatives à ce projet.

Ouverte en 1986 sur une superficie de 60 hectares, la décharge sauvage de Médiouna a été fermée en 2021. Selon les premières estimations, sa réhabilitation devrait coûter plus de 181 millions de dirhams.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.