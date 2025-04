Attijariwafa bank scelle un partenariat stratégique avec Kiwi Collecte

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le groupe Attijariwafa bank accompagne depuis 2022 la fintech Kiwi Collecte, plateforme de financement collaboratif.

Kiwi Collecte est la première plateforme digitale de financement collaboratif marocaine agréée au Maroc. Elle permet à des projets engagés solidaires et à des porteurs de projets innovants marocains de se faire financer de façon simple et transparente par leurs communautés où qu’elles soient.

L’accompagnement d’Attijariwafa bank à Kiwi Collecte a porté sur la définition d’un modèle opérationnel adapté aux spécificités du marché marocain et conforme à la réglementation définie par Bank Al-Maghrib.

Un soutien qui a permis à Kiwi Collecte d’obtenir en mars 2024 l’agrément historique "Don" de Bank Al-Maghrib, lui conférant un statut de pionnière sur le marché du crowdfunding régulé.

À travers cet accompagnement, le groupe Attijariwafa bank stimule l’émergence de solutions financières innovantes et consolide son rôle d’acteur clé dans le développement de ce nouveau mode de financement alternatif.

