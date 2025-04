Arabie saoudite : jusqu’à 123.000 DH d’amende pour les étrangers ayant dépassé la durée de validité de leur visa

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les autorités saoudiennes ont confirmé l’application d’une amende pouvant atteindre 50.000 riyals (environ 123.000 DH) et une peine de prison allant jusqu’à six mois, suivies du renvoi du territoire, pour tout étranger qui ne quitte pas le pays à l’issue de la validité de son visa, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur saoudien.

Le ministère a réitéré l’importance de respecter scrupuleusement les lois en vigueur concernant le Hajj et la Omra, appelant les visiteurs à se conformer aux règles établies pour éviter toute sanction.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.