Le contrat de nappe du Saiss signé

Les ministres de l'Agriculture et de l'Equipement et de l'eau, ont signé le contrat de gestion de la nappe du Saiss ce mardi 22 avril.

La contractualisation avec les parties prenantes pour une gestion participative des nappes se poursuit. Ahmed Bouari et Nizar Baraka signent la convention portant sur le contrat de nappe du Saïss.

La nappe de Saïss enregistre une baisse continue de ses niveaux piézométriques depuis le début des années 80, variant entre 3 m dans le secteur au Sud-Est de la nappe et 3.6 m au sud du plateau de Meknès. Une accentuation de la baisse est remarquée depuis 2016.

Le contrat de gestion participative de nappe est un mode de gouvernance des eaux souterraines qui repose sur la participation et l’engagement des partenaires régionaux et locaux dans la gestion de ces ressources selon une démarche participative et de concertation, visant à préserver les ressources hydriques.

Nous reviendrons sur le détail du contrat dans un autre article.

