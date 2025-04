Autorisé à racheter Éolane, le suisse Cicor intègre deux sites marocains à son activité

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cicor Group, fournisseur suisse de solutions électroniques complètes, a récemment annoncé que son offre d’acquisition d’activités commerciales significatives du groupe français Éolane a été acceptée par le tribunal de commerce de Paris.

Éolane est l’un des principaux fournisseurs du marché français des services de fabrication électronique (EMS), avec une forte présence dans des secteurs stratégiques tels que l’aéronautique et la défense, le ferroviaire et la technologie nucléaire.

Depuis novembre 2024, Cicor collabore étroitement avec la direction d’Éolane, ses clients, le gouvernement français et l’administrateur judiciaire, afin d’acquérir une compréhension approfondie des activités concernées et de structurer une acquisition qui garantisse rentabilité et croissance futures, indique le groupe suisse dans un communiqué. Le transfert des activités vers Cicor sera effectif ce mardi 22 avril 2025, suivi immédiatement de leur intégration, y compris le rebranding de l’ensemble des sites.

Dans le cadre de cette opération, Cicor intègre cinq sites d’ingénierie et de production en France ainsi que deux sites supplémentaires au Maroc à son activité EMS existante. L’opération permet d’ajouter environ 890 collaborateurs et 125 millions de francs suisses de chiffre d’affaires rentable au groupe Cicor.

Les deux sites marocains renforceront les capacités de nearshoring pour les clients européens, en combinant des coûts compétitifs et d’excellentes connexions logistiques avec le continent, poursuit la même source.

L’intégration d’Éolane permet non seulement d’élargir les capacités de production de Cicor, mais aussi de se rapprocher de son objectif : atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de francs suisses d’ici 2028, avec une présence dans tous les grands marchés européens.

