Dislog Group lève 400 MDH auprès du fonds Mediterrania Capital Partners

Dislog Group et Mediterrania Capital Partners ont officialisé, ce lundi 21 avril, la signature d’un accord engageant (binding term sheet), par lequel Mediterrania Capital Partners (MCP) entre au capital de Dislog Dispositifs Médicaux (DDM) via une augmentation de capital réservée de 400 millions de DH, et ce à travers son fonds Mediterrania Capital IV.

Cette levée de fonds vise à soutenir la stratégie de développement et d’expansion du groupe et à accompagner la croissance de DDM, à la fois de manière organique et à travers des opérations de croissance externe, indique un communiqué de Dislog Group.

Ce partenariat s’inscrit dans l’ambition de consolider durablement la position de Dislog Group en tant que leader de l’économie de la vie au Maroc et au-delà, poursuit le communiqué.

Dislog Dispositifs Médicaux assurera désormais la consolidation des futures acquisitions du groupe dans le domaine des dispositifs médicaux, incluant notamment les sociétés Megaflex, Africare, Afrobiomedic et Farmalac.

"Nous sommes très heureux de recollaborer avec Dislog Group dans le secteur des dispositifs médicaux. Ce partenariat permettra à MCP de renforcer sa présence sur l’ensemble des segments de la santé au Maroc", a déclaré Hatim Ben Ahmed, Managing Partner de Mediterrania Capital Partners, cité dans le communiqué.

De son côté, Moncef Belkhayat, président-directeur général de Dislog Group, a affirmé : "Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique avec MCP. En seulement trois ans, Dislog Group s’est imposé comme un acteur clé dans le domaine de la santé. Notre ambition est de bâtir un leader des dispositifs médicaux, en poursuivant une stratégie d’acquisitions ciblées nous permettant de proposer une offre étendue couvrant toutes les aires thérapeutiques, tant pour le secteur public que privé, au Maroc puis sur le continent africain".

Cette opération est soumise à l'accord du Conseil de la concurrence, rappelle le communiqué.

A noter que DDM a été conseillée par les cabinets Deloitte sur la partie financière, Hdid sur le volet fiscal, Fintrust sur le volet deal sourcing et Hilmi sur la partie juridique.

De son côté, MCP est conseillé par Dla Pipper (Benoît de Montval) sur la partie juridique et par Mazars sur le volet financier.

